Призрак звука. Найдено объяснение «гулу», который слышат по всему миру

Загадочный низкочастотный гул, который десятилетиями не даёт спать миллионам людей по всему миру, наконец, получил научное объяснение. Это не вторжение инопланетян, не тайное оружие и не колебания земной коры в геологических разломах, как предполагали некоторые гипотезы.
Исследователи из Норвежского университета науки и технологий утверждают, что в большинстве случаев источник «божественного баса» находится … в голове у тех, кто на него жалуется. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.
Звук, которого нет
О чём вообще речь? Оказывается, жалобы на навязчивое гудение регулярно поступают от огромного количества людей. В пересчёте на относительные цифры, это от 2% до 4% населения Земли.
С 1970-х годов этот феномен фиксировали в разных местах и называют его по-разному (в зависимости от географической привязки): Бристольский гул, Таосский, Виндзорский… Звук описывают как глухой, монотонный, вибрирующий. Он похож на работу двигателя где-то вдали. Но парадокс в том, что окружающие никакого гула не слышат, измерительные приборы ничего не фиксируют, диктофоны не записывают, и где находится источник звука, непонятно.
Впервые о массовом «гуле» заговорили в британском Бристоле в 1970-х годах. Около 800 местных жителей жаловались на него, особенно в ночное время. Городской совет провёл расследование, и всё списали на движение транспорта. Затем последовали сообщения из американского Таоса (500 человек клялись, что слышат гул каждую ночь), канадского Виндзора (там обвинили промышленный комплекс) и австралийского Сиднея.
Разумеется, явление создало благодатную почву для конспирологии. Высказывались теории о секретных базах ЦРУ, геологических разломах, экспериментах на американской установке HAARP и даже о «звуках ада» из Кольской сверхглубокой скважины.
Эксперимент: как ловили неуловимое
Группа норвежских исследователей под руководством профессора Маркуса Дрексла решила разобраться в этой загадке. Но вместо того, чтобы пытаться измерить «гул» снаружи, учёные решили «измерить» тех, кто его слышит.
В эксперименте приняли участие 28 добровольцев. Это были не просто люди, жаловавшиеся на шум время от времени, а ветераны — те, кто слышит гул годами, описывают его как «разрушающий жизнь» и прошли множество медицинских обследований.
Все добровольцы были тщательно проверены. Им провели аудиометрию (проверку слуха на разных частотах), функциональную МРТ головного мозга, а также тест на переносимость шума (могут ли они слышать реальные низкочастотные сигналы, подаваемые через наушники).
И вот что оказалось.
Обычный тиннитус («звон в ушах») — это высокочастотный свист или писк. Но «гул», о котором идёт речь, — это бас. Исследователи выяснили, что в данном случае генератор шума находится не в улитке, а в слуховой коре головного мозга. Определённые нейроны в отсутствие внешних стимулов начинают производить ритмический паттерн на частоте 30−50 Гц, который сознание интерпретирует как «низкочастотное гудение двигателя».
Лишь два участника эксперимента (7%) оказались обладателями уникального слуха, способного улавливать реально существующие промышленные шумы от вентиляции, тепловых насосов или далёких трасс, которые не различают другие люди.
«Эти люди не симулируют»
Конечно, такая форма тиннитуса ещё требует тщательного изучения. Но можно уже хотя бы утешить тех, кто страдает от неё, ведь многие из них считали, что просто сходят с ума, обивали пороги медицинских кабинетов. Им диагностировали депрессию, тревожное расстройство, иногда — психоз. «Гул» вызывал бессонницу, головные боли, социальную изоляцию и даже мысли о суициде (это было зафиксировано в клинических отчётах по Таосу).
Эти люди не симулируют. Они действительно слышат очень надоедливый звук. Просто его источник находится не снаружи, а внутри их собственной сенсорной системы.
«Осознание того, что звук внутри меня, не делает его менее реальным, — признался один из участников эксперимента в беседе с норвежскими учеными. — Но теперь я хотя бы знаю, куда идти, и перестал ненавидеть соседей».
Авторы исследования не собираются останавливаться. Они хотят узнать, есть ли ген, который делает мозг склонным к генерации низкочастотных фантомов. Предварительные данные указывают на возможную связь с генами, отвечающими за дофаминовые рецепторы.
Во-вторых, они задумываются о том, как избавить человека от такой напасти. Например, можно ли «перезагрузить» слуховую кору мощным магнитным импульсом, чтобы гул исчез навсегда? Первые опыты на мышах дали обнадеживающие результаты.
Наконец, исследователи планируют создать глобальную базу данных жалоб, чтобы понять — есть ли связь между фантомным гулом и уровнем фонового промышленного шума в регионе? Возможно, постоянный низкий шум большого города «тренирует» наш мозг слышать гул даже тогда, когда всё затихает. То есть ночью.