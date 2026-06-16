Призрак звука. Найдено объяснение «гулу», который слышат по всему миру

Конечно, такая форма тиннитуса ещё требует тщательного изучения. Но можно уже хотя бы утешить тех, кто страдает от неё, ведь многие из них считали, что просто сходят с ума, обивали пороги медицинских кабинетов. Им диагностировали депрессию, тревожное расстройство, иногда — психоз. «Гул» вызывал бессонницу, головные боли, социальную изоляцию и даже мысли о суициде (это было зафиксировано в клинических отчётах по Таосу).