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Ростовская область вошла в топ южных регионов по спросу на детские карты Сбера

За четыре месяца 2026 года родители оформили для своих детей более 22 тысяч карт.

За четыре месяца 2026 года родители оформили для своих детей более 22 тысяч карт.

Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2025-м ежемесячно в среднем выдавалось 4,8 тысячи детских карт, то в текущем году показатель вырос до 5,6 тысячи. Всего за этот период в южных регионах оформили 104 тысячи детских карт, а каждая пятая была заказана на Дону.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Мы часто говорим о здоровье и безопасности детей. Финансовая безопасность — неотъемлемая её часть. Ребёнок, который умеет разумно распоряжаться финансами и не боится говорить с родителями о деньгах, во взрослой жизни будет увереннее и спокойнее. Детская карта Сбера — один из инструментов, который помогает это воспитать. Мы видим, что родители всё чаще оформляют карту не для разовых трат, а для системного обучения ребёнка: планировать бюджет, копить, отвечать за свои решения. Спрос это подтверждает: если в прошлом году мы оформляли в среднем в месяц по 4,8 тысячи детских карт, то в этом году — это уже 5,6 тысячи карт ежемесячно».

Детская карта давно перестала выполнять функцию обычного пластика, сегодня это настоящий тренажёр финансовой грамотности для детей. С помощью мобильного приложения «СберKids» управление деньгами превращается в безопасную и понятную игру. Ребёнок учится копить на цель — в приложении можно поставить финансовую мечту (новый гаджет, велосипед, игрушку) и видеть, как с каждой неделей растёт сумма. Детям предоставляется возможность заработать — родители могут настроить автоматические или ручные награды за выполнение домашних обязанностей: убрать в комнате, выгулять собаку, хорошо закончить четверть. Через обучающие видео с популярными блогерами дети разбирают основы экономии, бюджетирования и разумного потребления.

При этом взрослые сохраняют полный контроль: устанавливают лимиты на траты в день или месяц, получают уведомления о каждой покупке и могут управлять картой.

Для юных пользователей доступен выбор дизайна с любимыми героями, а карту можно оформить в виде платежного стикера на телефон — такой точно не останется дома. Если же ребёнок забыл и стикер, и пластик, он может оплатить покупку через QR-код прямо в мобильном приложении.

Источник: пресс-служба Сбербанка.