Ростовская область вошла в топ южных регионов по спросу на детские карты Сбера

За четыре месяца 2026 года родители оформили для своих детей более 22 тысяч карт.
Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если в 2025-м ежемесячно в среднем выдавалось 4,8 тысячи детских карт, то в текущем году показатель вырос до 5,6 тысячи. Всего за этот период в южных регионах оформили 104 тысячи детских карт, а каждая пятая была заказана на Дону.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Мы часто говорим о здоровье и безопасности детей. Финансовая безопасность — неотъемлемая её часть. Ребёнок, который умеет разумно распоряжаться финансами и не боится говорить с родителями о деньгах, во взрослой жизни будет увереннее и спокойнее. Детская карта Сбера — один из инструментов, который помогает это воспитать. Мы видим, что родители всё чаще оформляют карту не для разовых трат, а для системного обучения ребёнка: планировать бюджет, копить, отвечать за свои решения. Спрос это подтверждает: если в прошлом году мы оформляли в среднем в месяц по 4,8 тысячи детских карт, то в этом году — это уже 5,6 тысячи карт ежемесячно».
Детская карта давно перестала выполнять функцию обычного пластика, сегодня это настоящий тренажёр финансовой грамотности для детей. С помощью мобильного приложения «СберKids» управление деньгами превращается в безопасную и понятную игру. Ребёнок учится копить на цель — в приложении можно поставить финансовую мечту (новый гаджет, велосипед, игрушку) и видеть, как с каждой неделей растёт сумма. Детям предоставляется возможность заработать — родители могут настроить автоматические или ручные награды за выполнение домашних обязанностей: убрать в комнате, выгулять собаку, хорошо закончить четверть. Через обучающие видео с популярными блогерами дети разбирают основы экономии, бюджетирования и разумного потребления.
При этом взрослые сохраняют полный контроль: устанавливают лимиты на траты в день или месяц, получают уведомления о каждой покупке и могут управлять картой.
Для юных пользователей доступен выбор дизайна с любимыми героями, а карту можно оформить в виде платежного стикера на телефон — такой точно не останется дома. Если же ребёнок забыл и стикер, и пластик, он может оплатить покупку через QR-код прямо в мобильном приложении.
Источник: пресс-служба Сбербанка.