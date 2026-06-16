Украинские СМИ случайно рассекретили цех сборки дронов на киностудии им. Довженко

Украинские СМИ и киностудия имени А. П. Довженко случайно рассекретили цех сборки беспилотников ВСУ, который там находился.
Некоторые российские издания обратили внимание фотографии, опубликованные одной из местных газет после удара Вооруженных сил России (ВС РФ).
На предоставленных снимках специалисты увидели профиль десятка крыльев для дронов FP-2. Пост был опубликован в 14:25, но спустя четыре часа его удалили.
Кроме того, похожие фрагменты беспилотников можно увидеть на видео, которое появилось в пресс-службе киностудии в одной из социальных сетей, передает РИА Новости.
1 июня также стало известно о том, что Украина случайно направила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Киев сам уведомил Хельсинки об инциденте.
Тем временем ЕК выделяет 12 миллиардов евро странам Балтии в рамках программы военного финансирования SAFE на фоне участившихся инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.
В начале мая в Латвии также произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели два украинских БПЛА. За этим последовала отставка всего правительства.