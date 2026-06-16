Учителям физики и химии в Татарстане выплатят премии до 345 тысяч рублей

При определении лучших будет учитываться квалификационная категория, педагогический стаж, успеваемость учеников на экзаменах, а также участие школьников в профильных олимпиадах. Итоговый рейтинг формируется по сумме набранных баллов. Победителями признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации.