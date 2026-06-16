Учителям физики и химии в Татарстане выплатят премии до 345 тысяч рублей

Власти Татарстана ввели новые денежные поощрения для школьных педагогов. Премии до 345 тысяч рублей смогут получить учителя физики и химии, которые демонстрируют высокие образовательные результаты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
Выплаты предназначены для педагогов государственных и муниципальных школ, а также для преподавателей вузов, ведущих работу по совместительству в образовательных учреждениях среднего уровня.
Размер премии зависит от номинации и может достигать 345 тысяч рублей. Конкурсный отбор проводится по трём категориям: для опытных учителей, для молодых специалистов, для педагогов, имеющих учёную степень.
При определении лучших будет учитываться квалификационная категория, педагогический стаж, успеваемость учеников на экзаменах, а также участие школьников в профильных олимпиадах. Итоговый рейтинг формируется по сумме набранных баллов. Победителями признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации.
Новая мера поддержки призвана повысить престиж преподавания естественно-научных дисциплин и стимулировать приток квалифицированных кадров в систему образования республики.