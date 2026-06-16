Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям физики и химии в Татарстане выплатят премии до 345 тысяч рублей

При определении лучших будет учитываться квалификационная категория, педагогический стаж, успеваемость учеников на экзаменах, а также участие школьников в профильных олимпиадах.

Источник: Freepik

Власти Татарстана ввели новые денежные поощрения для школьных педагогов. Премии до 345 тысяч рублей смогут получить учителя физики и химии, которые демонстрируют высокие образовательные результаты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Выплаты предназначены для педагогов государственных и муниципальных школ, а также для преподавателей вузов, ведущих работу по совместительству в образовательных учреждениях среднего уровня.

Размер премии зависит от номинации и может достигать 345 тысяч рублей. Конкурсный отбор проводится по трём категориям: для опытных учителей, для молодых специалистов, для педагогов, имеющих учёную степень.

При определении лучших будет учитываться квалификационная категория, педагогический стаж, успеваемость учеников на экзаменах, а также участие школьников в профильных олимпиадах. Итоговый рейтинг формируется по сумме набранных баллов. Победителями признаются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации.

Новая мера поддержки призвана повысить престиж преподавания естественно-научных дисциплин и стимулировать приток квалифицированных кадров в систему образования республики.