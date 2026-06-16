Названы регионы, где водители чаще всего сбегают с места ДТП

Госавтоинспекция обнародовала сведения об авариях, участники которых покинули место происшествия. За первые пять месяцев 2026 года по всей стране зафиксировано 697 таких случаев. Показатель вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем, как свидетельствует статистика, удалось установить 575 нарушителей, что составляет 82,5% от общего числа.
Таким образом, беглецов находят в четырёх ситуациях из пяти. Наибольшее количество подобных ДТП отмечено в Нижегородской области — 35, в Приморском крае — 34, в Челябинской области — 31. В Омской области, расположившейся в середине списка, зарегистрировано 18 аварий, виновники которых скрылись, при этом 17 водителей были найдены.
Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.