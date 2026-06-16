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Названы регионы, где водители чаще всего сбегают с места ДТП

Госавтоинспекция обнародовала сведения об авариях, участники которых покинули место происшествия.

Госавтоинспекция обнародовала сведения об авариях, участники которых покинули место происшествия. За первые пять месяцев 2026 года по всей стране зафиксировано 697 таких случаев. Показатель вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, как свидетельствует статистика, удалось установить 575 нарушителей, что составляет 82,5% от общего числа.

Таким образом, беглецов находят в четырёх ситуациях из пяти. Наибольшее количество подобных ДТП отмечено в Нижегородской области — 35, в Приморском крае — 34, в Челябинской области — 31. В Омской области, расположившейся в середине списка, зарегистрировано 18 аварий, виновники которых скрылись, при этом 17 водителей были найдены.

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.