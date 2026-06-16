Названы регионы, где водители чаще всего сбегают с места ДТП

Госавтоинспекция обнародовала сведения об авариях, участники которых покинули место происшествия. За первые пять месяцев 2026 года по всей стране зафиксировано 697 таких случаев. Показатель вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.