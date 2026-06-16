В Красноярске ожидают подорожания черешни к концу июня

Как сообщает, Удовлетворять спрос придется более дорогим импортом — из Киргизии, Азербайджана и Молдовы. Как рассказали «7 каналу Красноярск» в сети «Командор», сейчас узбекскую черешню продают по 599 рублей за килограмм, но примерно через две недели начнется замещение.