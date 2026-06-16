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В Красноярске ожидают подорожания черешни к концу июня

В Красноярске к концу месяца может вырасти цена на черешню.

В Красноярске к концу месяца может вырасти цена на черешню. Самые доступные ягоды поступают из Узбекистана, но республика сокращает поставки из-за дождей и неурожая.

Как сообщает, Удовлетворять спрос придется более дорогим импортом — из Киргизии, Азербайджана и Молдовы. Как рассказали «7 каналу Красноярск» в сети «Командор», сейчас узбекскую черешню продают по 599 рублей за килограмм, но примерно через две недели начнется замещение.

Для сравнения: на онлайн-площадках киргизскую ягоду уже предлагают по 750−800 рублей за килограмм.

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