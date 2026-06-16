Сборная Германии установила исторический рекорд на ЧМ-2026

Сборная Германии теперь возглавляет рейтинг по числу голов, забитых на чемпионатах мира за всю историю турниров. Этот рекорд был установлен после убедительной победы немецкой команды над сборной Кюрасао со счётом 7:1 в первом туре группового этапа мирового первенства, как передаёт «Интерфакс».