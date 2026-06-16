Омский «Пятый театр» отдают под внешний ремонт

Во вторник, 16 июня 2026 года, на портале госзакупок стартовали поиски подрядчика капитального ремонта части здания омского «Пятого театра». В данном случае привлеченной организации предстоит поработать над крыльцом служебного входа.
Как следует из документации, размещенной на портале госзакупок, зафиксировано фрагментарное разрушение бетонной плитки, а также частичное разрушение монолитных ступеней, ведущих к служебному входу в театр.
Соответственно, необходимо провести разбор поврежденных плит и обустроить новое покрытие с применением гранитных плит, причем для материала задается определенное «происхождение» — из Мансуровского месторождения. Стартовая стоимость договора — свыше 1,23 миллиона рублей.
Завершить работы необходимо к 31 августа 2026 года. Договором устанавливается 5-летний гарантийный срок.
Напомним, во второй половине 2024 года велись поиски подрядной организации для капремонта основного фасада здания. В конце 2025 года определился исполнитель ремонтных работ во внутренней части «Пятого театра» — фойе первого и второго этажей.