Жительница Омска получила компенсацию за аварию в такси

В декабре 2024 года женщина ехала по Омску в автомобиле такси. При выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток водитель такси допустил столкновение с машиной, следовавшей по главной дороге. Пассажирка такси получила тяжёлые травмы.