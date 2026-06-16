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Жительница Омска получила компенсацию за аварию в такси

Суд взыскал с омского перевозчика компенсацию в пользу пассажирки, получившей в ДТП тяжёлые травмы.

Источник: Freepik

24-летняя жительница Омска взыскала с агрегатора такси 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В декабре 2024 года женщина ехала по Омску в автомобиле такси. При выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток водитель такси допустил столкновение с машиной, следовавшей по главной дороге. Пассажирка такси получила тяжёлые травмы.

В ходе рассмотрения дела суд определил в качестве ответчика работодателя водителя, поскольку услуги по перевозке предоставлялись компанией через мобильное приложение. Ответчик обжаловал решение, не согласившись с размером компенсации.

Как сообщает прокуратура Омской области, представитель которой находился в суде, представляя интересы истицы, вина ответчика и размер компенсации в полной мере соответствуют степени страданий потерпевшей. Апелляционную жалобу ответчика оставили без удовлетворения.

Ранее мы писали, что в Омске мужчина работал в такси с тяжелой формой туберкулёза. Он не проходил флюорографию более 20 лет.