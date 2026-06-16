Почти на неделю ограничат движение на одной из улиц в Астане

В акимате сообщили о проведении работ по среднему ремонту улицы А. Бараева на участке от пр. Республики до ул. Ш. Уалиханова. В связи с этим с 16 по 24 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.
Подчеркивается, что движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях. «Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели».
Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", — обратились в акимате.