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Почти на неделю ограничат движение на одной из улиц в Астане

Акимат Астаны предупредил жителей и гостей столицы о временных ограничениях движения по улице Бараева из-за ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Nur.kz

В акимате сообщили о проведении работ по среднему ремонту улицы А. Бараева на участке от пр. Республики до ул. Ш. Уалиханова. В связи с этим с 16 по 24 июня текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

Подчеркивается, что движение будет организовано по одной стороне в обоих направлениях. «Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели».

Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", — обратились в акимате.