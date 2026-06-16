Эксперт рассказала, кто получит повышенную зарплату в июне

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Повышенную зарплату в июне смогут получить специалисты на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, если они выходили на работу 12 июня, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.
«В июне россиян ожидает нерабочий праздничный день, День России, который отмечается 12 июня. Работники на окладе, а также сотрудники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, привлекаемые к труду в этот день, имеют право на повышенную оплату труда», — сказала Черных.
Она уточнила, что работа в праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. При этом, по словам эксперта, порядок компенсации за нерабочие праздничные дни может быть и выше, если это прописано во внутренних документах компании.
Черных подчеркнула, что работа в праздничный день допускается только на основании письменного распоряжения работодателя, с которым сотрудник должен также письменно согласиться. По желанию сотрудник вместо повышенной оплаты может выбрать другой день отдыха.
День России ежегодно отмечается 12 июня.