18-летний казахстанец показал в соцсетях, как пытался скрыться от полиции на эндуро: чем все закончилось

Видеозаписи своих противоправных действий 18-летний карагандинец публиковал в социальных сетях.
Установлено, что молодой человек, управляя мотоциклом класса эндуро, неоднократно превышал установленную скорость, игнорировал требования дорожных знаков и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения.
Кроме того, он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, пытаясь избежать ответственности.
«Свои действия правонарушитель снимал на видео и размещал в социальных сетях, демонстрируя опасное поведение на дорогах общего пользования. В результате комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками патрульной полиции, личность нарушителя была установлена, после чего он был задержан».Пресс-служба ДП Карагандинской области.
В отношении молодого человека составлены материалы по фактам:
проезда на запрещающий сигнал светофора; невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства; управления транспортным средством без государственного регистрационного номера; управления транспортным средством без водительского удостоверения.
«Правонарушитель водворен в камеру временного задержания. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл водворен на штрафстоянку».Пресс-служба ДП Карагандинской области.
Стражи порядка напоминают гражданам, что демонстративное игнорирование требований законодательства, опасное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции неизбежно влекут предусмотренную законом ответственность.
Ранее в МВД раскрыли итоги масштабной операции, проведенной по всему Казахстану.