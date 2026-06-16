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18-летний казахстанец показал в соцсетях, как пытался скрыться от полиции на эндуро: чем все закончилось

В Караганде установлен и задержан местный житель, который, грубо нарушая Правила дорожного движения (ПДД), пытался скрыться от полицейских на мотоцикле. Подробности 16 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видеозаписи своих противоправных действий 18-летний карагандинец публиковал в социальных сетях.

Установлено, что молодой человек, управляя мотоциклом класса эндуро, неоднократно превышал установленную скорость, игнорировал требования дорожных знаков и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Кроме того, он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, пытаясь избежать ответственности.

«Свои действия правонарушитель снимал на видео и размещал в социальных сетях, демонстрируя опасное поведение на дорогах общего пользования. В результате комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками патрульной полиции, личность нарушителя была установлена, после чего он был задержан».Пресс-служба ДП Карагандинской области.

В отношении молодого человека составлены материалы по фактам:

проезда на запрещающий сигнал светофора; невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства; управления транспортным средством без государственного регистрационного номера; управления транспортным средством без водительского удостоверения.

«Правонарушитель водворен в камеру временного задержания. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл водворен на штрафстоянку».Пресс-служба ДП Карагандинской области.

Стражи порядка напоминают гражданам, что демонстративное игнорирование требований законодательства, опасное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции неизбежно влекут предусмотренную законом ответственность.

Ранее в МВД раскрыли итоги масштабной операции, проведенной по всему Казахстану.