18-летний казахстанец показал в соцсетях, как пытался скрыться от полиции на эндуро: чем все закончилось

«Свои действия правонарушитель снимал на видео и размещал в социальных сетях, демонстрируя опасное поведение на дорогах общего пользования. В результате комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками патрульной полиции, личность нарушителя была установлена, после чего он был задержан».Пресс-служба ДП Карагандинской области.