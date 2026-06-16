Бонни Тайлер вышла из искусственной комы

Бонни Тайлер находится в реанимации в португальском городе Фару более месяца. Исполнительницу хитов «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero» ранее экстренно госпитализировали и прооперировали. Она перенесла операцию на кишечнике. 22 мая у Бонни Тайлер должен был начаться гастрольный тур по Европе. В настоящее время все запланированные концерты исполнительницы до конца августа отменены.