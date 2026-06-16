В деревнях Ново-Бугачёво и Бугачёво по поручению мэра начали отсыпать дороги асфальтовой крошкой

Один из вопросов, который чаще всего поднимали местные жители, касался состояния дорог и безопасного движения транспорта. Силами сельсовета работы начали на нескольких улицах. В Ново-Бугачёво отсыпают улицы Норильскую, Мира и Ангарскую. В Бугачёво работы идут на улицах Восточной и Ломоносова.