В деревнях Ново-Бугачёво и Бугачёво по поручению мэра начали отсыпать дороги асфальтовой крошкой

В деревнях Ново-Бугачёво и Бугачёво в Емельяновском районе начали отсыпку дорог фрезератом — асфальтовой крошкой. Работы организовали по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина после встреч с жителями.
Один из вопросов, который чаще всего поднимали местные жители, касался состояния дорог и безопасного движения транспорта. Силами сельсовета работы начали на нескольких улицах. В Ново-Бугачёво отсыпают улицы Норильскую, Мира и Ангарскую. В Бугачёво работы идут на улицах Восточной и Ломоносова.
В первую очередь дорожники приводят в порядок участки с наиболее интенсивным движением. В администрации отметили, что работа по улучшению дорог на новых территориях Красноярска будет продолжена.