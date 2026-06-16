На Балтийскую косу смогут попасть не все машины: в районе переправы поднялся уровень воды

В районе паромной переправы на Балтийскую косу поднялся уровень воды. Поэтому подняться на борт судна смогут не все автомобили. Об этом предупредили в «Балтийской судоходной компании», обеспечивающей доставку машин и пассажиров на косу во вторник, 16 июня.