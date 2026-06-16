Ночной забег «Свеча памяти» в Хабаровске состоится в День памяти и скорби

— Это один из самых массовых забегов, который проходит в Хабаровске по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина. В этом году мы проводим его третий раз. На дистанцию выходят представители спортивных федераций Хабаровского края, школьники, общественники, целые семьи. Ночной забег — это наша дань памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни завоевали для нас Победу, — прокомментировала начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Черникова.