Ночной забег «Свеча памяти» в Хабаровске состоится в День памяти и скорби

22 июня в Хабаровске состоится беговая акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Ее посвятят 85-летию со дня начала самой страшной войны в истории нашей страны — Великой Отечественной. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сбор участников запланирован на 20 часов 30 минут на стадионе имени Ленина. Перед стартом пройдет патриотический концерт с участием духовых оркестров. Память не вернувшихся с войны почтут минутой молчания.
Сам забег пройдет по символичному патриотическому маршруту: от универсального краевого спортивного комплекса до площади «Город воинской славы». Протяженность дистанции измеряется не в километрах, а в беговых шагах — их ровно 1418. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. На финише участников уже будут ждать волонтеры Победы. Каждому вручат «Свечу памяти», а затем на брусчатке площади из 1418 таких свечей волонтёры выложат огромное слово «Помним».
— Это один из самых массовых забегов, который проходит в Хабаровске по инициативе губернатора края Дмитрия Демешина. В этом году мы проводим его третий раз. На дистанцию выходят представители спортивных федераций Хабаровского края, школьники, общественники, целые семьи. Ночной забег — это наша дань памяти и уважения к героям Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни завоевали для нас Победу, — прокомментировала начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Юлия Черникова.
Она также добавила: нынешнему забегу придается особое значение именно из-за круглой даты — 85 лет со дня начала войны. Организаторы надеются, что к акции присоединятся не только хабаровчане, но и гости города. Каждый может внести свой шаг в общую память.
Для участия требуется предварительная регистрация на сайте и наличие медицинской справки.