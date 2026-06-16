Из-за ремонта на проспекте Мира заблокировано движение трамваев

В Калининграде на проспекте Мира из-за ремонтных работ на проспекте Мира, в районе улицы Зоологической, заблокировано движение трамваев маршрута № 3 к Центральному парку. Об этом утром 16 июня сообщает Центр организации дорожного движения и пассажирских перевозок.