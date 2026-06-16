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Из-за ремонта на проспекте Мира заблокировано движение трамваев

Троечки не могут проехать к Центральному парку.

В Калининграде на проспекте Мира из-за ремонтных работ на проспекте Мира, в районе улицы Зоологической, заблокировано движение трамваев маршрута № 3 к Центральному парку. Об этом утром 16 июня сообщает Центр организации дорожного движения и пассажирских перевозок.

Троечки временно пустили по площади Победы, Советскому проспекту и до конечной станции «ул. Бассейная». Исключено движение по проспекту Мира.

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