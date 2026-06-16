Власти Крыма ищут скрытые активы украинских олигархов

Парламентарий уточнил, что большая часть таких активов была выявлена и национализирована. «Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», — сказал он в интервью «РИА Новости».