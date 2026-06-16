Кредиты подешевеют для бизнеса в моногородах Хабаровского края

В Хабаровском крае расширили перечень приоритетных направлений поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь льготные займы и поручительства станут доступны предприятиям в моногородах Чегдомын и Эльбан, а также компаниям, работающим в сфере спорта, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идёт примерно о 800 малых и средних предприятиях. Для них начнут действовать пониженные ставки в краевых финансовых фондах в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного по поручению Владимира Путина.
По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, с 16 июня 2026 года в моногородах установлены льготные условия: ставки по микрозаймам составят 5% при наличии залога и 10,88% — без залога. Поручительства Гарантийного фонда будут предоставляться по ставке 0,25% годовых.
Отдельные льготы предусмотрены и для бизнеса в сфере спорта — в связи с объявлением 2026 года Годом спорта. Для таких предприятий ставка по займам составит от 7,5% до 10,88%, а поручительства также будут доступны на льготных условиях.
В краевом фонде поддержки малого предпринимательства при этом сохраняются дополнительные скидки: минус 2% для многодетных предпринимателей и участников СВО, а также снижение на 0,25% для членов предпринимательских объединений.
По оценке министерства экономического развития края, новые меры поддержки охватят около 800 компаний.
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