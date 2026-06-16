АППК: новые подходы и расширение влияния

В-третьих, вынесенная мера в виде РМНР создает своего рода преюдицию для разрешения связанных с вменяемым нарушением гражданских споров. Предположим, между банком и клиентом есть гражданско-правовой спор (например, по исполнению договора банковского займа). Банк утверждает, что нарушения в его действиях нет, а клиент утверждает обратное. Но финансовый регулятор выносит РМНР в отношении банка, и клиент предъявляет РМНР в гражданском процессе как подтверждение нарушения со стороны банка. Что возразить банку в такой ситуации? РМНР оспорить в рамках АППК у него не получается (суды возвращают такие административные иски). Суд в гражданском споре, разумеется, встанет на сторону клиента, основываясь на РМНР (оно ведь действует). Вынесенное РМНР, таким образом, приобрело для банка неблагоприятный характер. Но по сложившейся практике его оспорить по АППК невозможно.