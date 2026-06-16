В Крыму исследуют влияние молекулярного водорода на стресс

Также изучается возможность использования молекулярного водорода в качестве корректора метаболических нарушений, в том числе у людей с метаболическим синдромом. В ходе экспериментов ученые обнаружили, что после десяти сеансов ингаляций с молекулярным водородом у пациентов с метаболическим синдромом значительно меняется соотношение метаболитов в метаболизме покоя: иногда оно возвращается к возрастной норме или даже приближается к более «молодому» состоянию.