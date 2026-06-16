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Растение-призрак нашли в Ботсаду Алматы

Специалисты Главного Ботанического сада рассказали о необычном растении, которое растет в оранжерейно-тепличном комплексе — тилландсии уснеевидной, известной во всем мире как «испанский мох» или «испанская борода», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тилландсия уснеевидная (лат. Tillandsia usneoides) — аэрофитное растение, практически лишенное корней и закрепляющееся на коре деревьев своими тонкими нитевидными побегами. Они покрыты специальными чешуевидными волосками, способными поглощать влагу прямо из воздуха.

Тилландсия относится к семейству бромелиевых — тому самому, к которому принадлежит ананас. В природе она распространена от юго-востока США до Аргентины и Чили.

Примечательно, что растение почти не имеет листьев в привычном понимании. Его тонкие серебристо-зеленые побеги могут достигать нескольких метров в длину, образуя живописные каскады. Во время цветения на них появляются небольшие зеленовато-желтые цветки с нежным ароматом.

По одной из легенд, название «испанская борода» появилось во времена испанских конкистадоров, чьи длинные бороды напоминали местным жителям свисающие серебристые побеги тилландсии.

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Публикация от Главный Ботанический Сад г. Алматы (@botsadkz).

Кроме того, на протяжении веков растение находило практическое применение. Коренные народы Америки использовали высушенные побеги для набивки матрасов и подушек, изготовления веревок и утепления жилищ. Позже «испанским мхом» набивали мебель и даже автомобильные сиденья.

Интересно, что тилландсия уснеевидная считается своеобразным индикатором чистоты воздуха. Поскольку растение получает влагу и питательные вещества непосредственно из атмосферы, оно очень чувствительно к загрязнению окружающей среды. В природе густые серебристые заросли тилландсии также служат убежищем для множества насекомых, птиц и других мелких животных, формируя целые мини-экосистемы.

25 мая мы рассказывали, что в Ботсаду Алматы начали цвести самые красивые цветы. В связи с этим администрация сразу ужесточила правила, чтобы спасти растения от нерадивых посетителей.

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