Растение-призрак нашли в Ботсаду Алматы

Примечательно, что растение почти не имеет листьев в привычном понимании. Его тонкие серебристо-зеленые побеги могут достигать нескольких метров в длину, образуя живописные каскады. Во время цветения на них появляются небольшие зеленовато-желтые цветки с нежным ароматом.