В России продолжают расти средние баллы по ЕГЭ

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, когда можно сдать любой предмет. Согласно статистике Рособрнадзора, на сдачу экзаменов в 2026 году зарегистрировались более 747 тысяч человек, среди которых свыше 663 тысяч — выпускники одиннадцатых классов текущего года.