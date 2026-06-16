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В России продолжают расти средние баллы по ЕГЭ

Результаты по первым экзаменам основного этапа Единого государственного экзамена свидетельствуют о незначительном повышении средних баллов.

Результаты по первым экзаменам основного этапа Единого государственного экзамена свидетельствуют о незначительном повышении средних баллов. Эту информацию агентству ТАСС предоставил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Основной этап ЕГЭ-2026 завершится 19 июня.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, когда можно сдать любой предмет. Согласно статистике Рособрнадзора, на сдачу экзаменов в 2026 году зарегистрировались более 747 тысяч человек, среди которых свыше 663 тысяч — выпускники одиннадцатых классов текущего года.

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