В Калининграде музей поездов пополнился двумя раетровагонами

Два ретровагона, которые эксплуатировались на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» передали в экспозицию Центра по сохранению исторического наследия Калининградской магистрали — музейную площадку под открытым небом у Южного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Новые экспонаты — это вагон-цистерна 1959 года и весоповерочный вагон 1935 года выпуска.
Первый произведен на Ждановском заводе тяжелого машиностроения, второй — на заводе «Красное Сормово».
На открытой площадке у Южного вокзала сегодня представлено более 66 экспонатов, 24 из них — образцы подвижного состава разных лет.
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