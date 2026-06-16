В центре Красноярска сотрудник мотовзвода ДПС во время погони попал в аварию

Накануне вечером в Центральном районе Красноярска произошла авария, в которой пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Установлено, что сотрудники мотовзвода полка ДПС заметили водителя, управлявшего кроссовым мотоциклом без госномеров. Дорожные полицейские попытались остановить правонарушителя, однако тот увеличил скорость и попытался скрыться. Байкер двигался по проспекту Мира по встречной полосе, опасно маневрируя между движущимися навстречу автомобилями. В районе дома № 110 на проспекте Мира патрульный мотоцикл столкнулся с автомобилем Haval, который двигался во встречном направлении. Полицейский получил травмы, его госпитализировали. Водителя мотоцикла разыскивают.