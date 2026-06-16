Адвокат семьи Тиммы обвинила певицу Седокову в клевете на ее погибшего мужа

Российская певица Анна Седокова приняла участие в шоу «Мастер игры» на телеканале ТНТ. Там она рассказала, как ей удалось пережить смерть экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
По словам 43-летней артистки, она погрузилась в переживания после ухода спортсмена и думала, что ее обвиняет весь мир. Именно поэтому ей на какое-то время пришлось закрыться в себе.
— Весь мир ненавидел меня после смерти Яниса. Я боялась в такси ехать. Мне казалось, меня высадят из-за ненависти этой, — высказалась исполнительница.
Несмотря на эти заявления, адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова не верит ни единому слову артистки и намерена сделать все, чтобы доказать ее причастность к смерти баскетболиста.
— Через четыре дня после трагедии Седокова заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны мужа, который ее терроризировал, угрожал и даже обокрал в ее, — написала она в своем Telegram-канале.
Однако когда сотрудники правоохранительных органов предложили певице написать по этому поводу заявление, «убитая горем» вдовица ответила великодушным отказом!", заключила юрист.
Останкинский районный суд столицы 13 июля проведет беседу по иску семьи скончавшегося баскетболиста к Седоковой. Родственники мужчины хотят получить 30 миллионов рублей в рамках раздела имущества.