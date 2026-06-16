План «Ковер» ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 16 июня

Аэропорт Нижнего Новгорода с утра 16 июня функционирует в рамках плана «Ковёр» — воздушное сообщение временно приостановлено: ни приём, ни отправка рейсов сейчас не осуществляются. Об этом сообщили в официальном МАХ-канале Росавиации.
Сообщение о закрытии аэропорта поступило в 07:10 часов утра. Причиной стал введённый в Нижегородской области режим беспилотной опасности, который действует с раннего утра. Жителей региона призывают не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Ранее, 15 июня, нижегородский аэропорт также был закрыт из-за угрозы атаки БПЛА. Тогда из-за ограничений рейс из Нижнего Новгорода до Сочи снова перенесли.
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