Движение к курортам будет затруднено из‑за ремонта ж/д переезда на Южном Урале

В Чебаркульском округе 20 и 27 июня запланированы ремонтные работы на железнодорожном переезде. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях в движении. Подробности рассказали в пресс-службе администрации округа.
«С 12:00 до 18:00 в указанные дни на регулируемом железнодорожном переезде станции Мисяш, расположенном на пересечении автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 “Урал”, будут проводиться работы по капитальному ремонту переезда», — уточнили в администрации.
Пока будет идти ремонт, на участке организуют реверсивное движение, что может привести к временным затруднениям. Автомобилистов просят быть внимательными и следовать дорожным знакам.
Напомним, через переезд пролегают маршруты к популярным санаториям и курортам, среди которых «Утес», «Сосновая горка» и некоторые другие.