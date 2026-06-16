Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение к курортам будет затруднено из‑за ремонта ж/д переезда на Южном Урале

Где и когда пройдут работы.

Источник: 1obl.ru

В Чебаркульском округе 20 и 27 июня запланированы ремонтные работы на железнодорожном переезде. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях в движении. Подробности рассказали в пресс-службе администрации округа.

«С 12:00 до 18:00 в указанные дни на регулируемом железнодорожном переезде станции Мисяш, расположенном на пересечении автодороги Чебаркуль — Мисяш — М-5 “Урал”, будут проводиться работы по капитальному ремонту переезда», — уточнили в администрации.

Пока будет идти ремонт, на участке организуют реверсивное движение, что может привести к временным затруднениям. Автомобилистов просят быть внимательными и следовать дорожным знакам.

Напомним, через переезд пролегают маршруты к популярным санаториям и курортам, среди которых «Утес», «Сосновая горка» и некоторые другие.