Село столыпинских переселенцев и вековое поселение старообрядцев «вышли» в сеть

Федеральный оператор обеспечил голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом два малых населённых пункта Хабаровского края, в каждом из которых проживает чуть более 100 человек.
Современная телеком-инфраструктура появилась в селе Васильевка, основанном в эпоху столыпинской аграрной реформы, и в селе Свечино, которое в 1907 году заселили старообрядцы. Специалисты установили телеком-оборудование, которое покрывают территорию Васильевки и Свечино голосовой связью и мобильным интернетом 4G. В Свечино, куда в аграрный сезон на фермерские поля приезжают рабочие, интернет позволит людям вдали от дома оставаться на связи, пользоваться мессенджерами и онлайн-сервисами. Васильевка также обеспечена и голосовой связью, и скоростной передачей данных: постоянное население здесь небольшое, но летом в село приезжает много гостей и помощников к фермерам.
«Сегодня качественная мобильная связь и скоростной интернет — обязательное условие комфортной жизни, вне зависимости от того, живёт человек в большом городе или маленьком селе, где количество жителей едва дотягивает до сотни. Мы стремимся к тому, чтобы даже в самых небольших и удалённых сёлах у людей были те же цифровые возможности, что и в крупных городах. Недавно мы уже запустили 4G в Покровке, Видном, Кие, Павленково и на Базе Дрофа, а теперь современная связь пришла в Васильевку и Свечино. Фермеры получили доступ к платформам для мониторинга полей и сбыта продукции, владельцы “дальневосточных гектаров” — остаются на связи с государственными и банковскими сервисами, а местные жители могут общаться с родственниками. Мы последовательно расширяем сеть в малых населённых пунктах края, чтобы цифровое неравенство осталось в прошлом», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
Село Васильевка входит в Марусинское сельское поселение района имени Лазо и находится в 100 километрах от Хабаровска. Оно было основано в начале XX века в период активного переселения крестьян и получило название по фамилии одного из первых прибывших сюда земледельцев. Местные жители и приезжие фермеры выращивают на окрестных угодьях сою, арбузы и картофель.
Село Свечино Хабаровского района также насчитывает немногим более ста жителей. Его история началась в 1907 году, когда на эту территорию прибыли старообрядцы, а название дано в честь военного губернатора Приморской области, в состав которой тогда входил Хабаровский уезд. Сегодня рядом со Свечино осваиваются «дальневосточные гектары».