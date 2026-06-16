Село столыпинских переселенцев и вековое поселение старообрядцев «вышли» в сеть

«Сегодня качественная мобильная связь и скоростной интернет — обязательное условие комфортной жизни, вне зависимости от того, живёт человек в большом городе или маленьком селе, где количество жителей едва дотягивает до сотни. Мы стремимся к тому, чтобы даже в самых небольших и удалённых сёлах у людей были те же цифровые возможности, что и в крупных городах. Недавно мы уже запустили 4G в Покровке, Видном, Кие, Павленково и на Базе Дрофа, а теперь современная связь пришла в Васильевку и Свечино. Фермеры получили доступ к платформам для мониторинга полей и сбыта продукции, владельцы “дальневосточных гектаров” — остаются на связи с государственными и банковскими сервисами, а местные жители могут общаться с родственниками. Мы последовательно расширяем сеть в малых населённых пунктах края, чтобы цифровое неравенство осталось в прошлом», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.