Гонка интеллектов: есть ли у студента из Башкирии шанс против нейросети

Если раньше речь шла лишь о том, что искусственный интеллект заменит рутинные задачи, то сегодня под ударом — маркетологи, HR-аналитики, дизайнеры и младшие разработчики. Компании по всему миру сокращают целые отделы, передавая их задачи нейросетям. Цифры это подтверждают. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, современные нейросети могут оставить без работы до 300 миллионов человек по всему миру — это примерно каждый десятый работник. В США и Европе, согласно тому же исследованию, до двух третей профессий имеют хотя бы частичный риск автоматизации. Аналитики McKinsey идут еще дальше: к 2030 году до 30% рабочих часов может выполняться без участия человека.
Россия — не исключение. Исследование «Авито Работы» (2025 год, опрошено 10 тысяч респондентов) показывает: половина HR-специалистов уже используют ИИ в подборе персонала, а количество вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями, выросло за год в четыре раза. Работодатель теперь действительно выбирает: нанять человека или достаточно включить алгоритм. Означает ли это, что выпускник из Башкортостана рискует остаться без работы?
Для республики этот вопрос стоит особенно остро. Башкортостан вошёл в число первых российских регионов, где искусственный интеллект начали внедрять во все сферы — от экономики до государственного управления. Казалось бы, это должно сокращать рабочие места. Но есть и другая цифра. По данным Росстата, уровень безработицы по итогам 2025 года составил 1,5% — один из самых низких показателей в стране. Это означает, что рынок труда не сжимается, а переформатируется. Рабочих рук не хватает, и государство реагирует: в 2026 году число бюджетных мест в вузах и колледжах Башкортостана выросло на 3% — до 17,4 тысячи. Причем места добавили не только на IT и инженерию, но и на подготовку преподавателей, врачей и других специалистов социальной сферы. Страх сменяется спросом — но на других условиях.
Разобраться в этой новой реальности помогли эксперты. Председатель Ассоциации развития информационных технологий РБ, генеральный директор ГК «Форт-Диалог» Кирилл Полетаев рекомендует студентам активнее развивать цифровую грамотность, критическое мышление и практические навыки использования ИИ. Это и работа с промптами, использование агентов и других специализированных сервисов.
При этом он отмечает, что ИИ сам по себе не заменяет профессиональную подготовку: «Это дополнительный инструмент для компетентного специалиста, который помогает обрабатывать информацию, автоматизировать типовые операции и анализировать массивы данных. Именно поэтому ИИ не стоит рассматривать в качестве конкурента будущему специалисту, так как это в первую очередь вспомогательный инструмент, повышающий производительность труда».
Председатель совета Ассоциации менеджеров по управлению персоналом РБ Данир Камалов считает, что в вузах студенты получают хорошие базовые знания. Но когда приходят в организацию, часто выясняется, что им не хватает узких профессиональных навыков. И тут возникает трудность: не все работодатели готовы ждать, пока сотрудник пройдёт дополнительное обучение. При этом сейчас очень много возможностей для повышения квалификации.
«Поэтому я советую параллельно с основной учёбой проходить курсы — будь то 1С или работа со станками ЧПУ. Это сделает вас более востребованными на рынке труда», — говорит он.
Эксперт уверен, искусственный интеллект — это не угроза, а возможность упростить рутину и освободить время для развития. А паника ни к чему: нейросети не оставят без работы большое количество людей, например, врачей, учителей или инженеров на сложных производствах.
Свой взгляд на проблему есть и у университетского сообщества. Кандидат технических наук Денис Попов смотрит на ситуацию иначе, но тоже без паники.
«Любая технология — это одновременно и угроза, и возможность. Всё зависит от того, в чьих руках и с какой целью. ИИ можно использовать как шанс вырастить специалистов нового типа — тех, кто умеет не просто чётко ставить задачу, но и обучать цифрового помощника, адаптировать его под решение конкретной проблемы, — отмечает эксперт. — Какие навыки нужно развивать уже сейчас? Объяснять нейросети, что от неё требуется. Не верить ей слепо, а перепроверять ответы. Уточнять запросы, если результат не понравился. И ещё — заставить несколько нейросетей работать вместе над одной задачей».
Отдельный вопрос — можно ли вообще научить человека придумывать то, до чего ИИ не додумается. Попов считает, что на современном уровне развития технологий это реально.
«Нейросети работают на основе статистики — на том, что уже есть. Человек же мыслит шире: через опыт, ошибки, интуицию, нестандартные ходы», — поясняет он.
Пока эксперты обсуждают компетенции и прогнозы, студенты Башкортостана уже используют искусственный интеллект в деле — и получают первые результаты.
«Я пользуюсь нейросетями каждый день: пишу код, автоматизирую рутину. Участвую в хакатонах — это такие командные соревнования, где за короткое время создают IT-продукт. На одном из них меня заметили и пригласили на стажировку в “Газпром”», — рассказывает студент Леонид Абрамов.
Третьекурсник Тимур Газизов пошёл ещё дальше — основал собственную IT-компанию: «Я хотел не просто пользоваться технологиями, а влиять на их развитие. ИИ помогает быстрее приходить к результату и убирает рутину. Главное — не лениться и пробовать. Даже если что-то не получается с первого раза, навыки остаются с тобой».
Студент — участник хакатонов по ИИ Константин Комаров смотрит на ситуацию иначе: «На технических собеседованиях проверяют именно понимание предмета — тут нейросеть за тебя не ответит. Проблема в другом: ИИ слишком легко выдаёт готовое решение, и у недостаточно мотивированных людей пропадает стимул разбираться в сути. А без такого понимания специалист компаниям неинтересен — рутинные задачи и так закроет нейросеть. Но если желание учиться есть, искусственный интеллект, наоборот, помогает осваивать новое невероятно быстро. Главное — не останавливаться на базовом уровне: если не соблюдать практические рекомендации, страдает качество результата. Стоит осваивать новые инструменты, чтобы использовать технологию по максимуму».
Мнения расходятся в деталях, но главный вывод общий: искусственный интеллект — не враг, а рабочий инструмент, который требует умения с ним обращаться. Глобальная гонка интеллектов уже началась. Вопрос не в том, заменит ли нейросеть башкирского выпускника вуза, а в том, сумеет ли сам студент сделать технологии своим союзником. Примеры Леонида, Тимура и Константина показывают: это возможно уже сегодня.
Дарья Ковалинская, специально для ИА «Башинформ».