Гонка интеллектов: есть ли у студента из Башкирии шанс против нейросети

Для республики этот вопрос стоит особенно остро. Башкортостан вошёл в число первых российских регионов, где искусственный интеллект начали внедрять во все сферы — от экономики до государственного управления. Казалось бы, это должно сокращать рабочие места. Но есть и другая цифра. По данным Росстата, уровень безработицы по итогам 2025 года составил 1,5% — один из самых низких показателей в стране. Это означает, что рынок труда не сжимается, а переформатируется. Рабочих рук не хватает, и государство реагирует: в 2026 году число бюджетных мест в вузах и колледжах Башкортостана выросло на 3% — до 17,4 тысячи. Причем места добавили не только на IT и инженерию, но и на подготовку преподавателей, врачей и других специалистов социальной сферы. Страх сменяется спросом — но на других условиях.