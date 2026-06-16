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В Красноярске появится еще шесть площадок для выгула собак

В большом Красноярске действует более 30 площадок для четвероногих.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске появится еще шесть площадок для выгула собак. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Верещагин.

Два объекта уже делают: в сквере Энтузиастов и в новом пространстве на Ломоносова (там идет благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»).

На днях мэрия объявила конкурс на поиск подрядчика для обустройства остальных площадок. Места для двух определены — на улицах Петрушина и Ястынской. Еще по двум точкам решают, важно соблюсти и санитарные нормы, и пожелания горожан.

В настоящее время в большом Красноярске более 30 площадок для выгула домашних питомцев. Однозначно, их должно быть больше, считает глава города, анализируя результаты прошедших встреч с жителями и их пожелания.