В Красноярске появится еще шесть площадок для выгула собак. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Верещагин.
Два объекта уже делают: в сквере Энтузиастов и в новом пространстве на Ломоносова (там идет благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»).
На днях мэрия объявила конкурс на поиск подрядчика для обустройства остальных площадок. Места для двух определены — на улицах Петрушина и Ястынской. Еще по двум точкам решают, важно соблюсти и санитарные нормы, и пожелания горожан.
В настоящее время в большом Красноярске более 30 площадок для выгула домашних питомцев. Однозначно, их должно быть больше, считает глава города, анализируя результаты прошедших встреч с жителями и их пожелания.