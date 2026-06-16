Дорогу в Чегдомыне отремонтируют по краевой субсидии

Участок дороги по улице Мира капитально отремонтируют в рабочем поселке Чегдомын. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее административный центр Верхнебуреинского района получил субсидию на приведение дорожного полотна в нормативное состояние. По решению краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства на эти цели выделено более 20 млн рублей.