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Дорогу в Чегдомыне отремонтируют по краевой субсидии

Работы на улице Мира запланированы до 15 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Участок дороги по улице Мира капитально отремонтируют в рабочем поселке Чегдомын. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее административный центр Верхнебуреинского района получил субсидию на приведение дорожного полотна в нормативное состояние. По решению краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства на эти цели выделено более 20 млн рублей.

Чегдомын стал единственным муниципалитетом в регионе, получившим краевую субсидию в значительном размере. Как ранее отметили в местной администрации, привлеченные средства составляют почти 10% от годового бюджета городского поселения.

Сейчас подрядная организация уже заступила на объект, работы стартовали. Обновить автодорогу необходимо до 15 июля.

— В связи с ремонтом дороги участка на улице Мира будет ограничено движение. Объезд — по улице Пушкина, — предупредили автолюбителей.