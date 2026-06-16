Дорогу в Чегдомыне отремонтируют по краевой субсидии

Участок дороги по улице Мира капитально отремонтируют в рабочем поселке Чегдомын. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее административный центр Верхнебуреинского района получил субсидию на приведение дорожного полотна в нормативное состояние. По решению краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства на эти цели выделено более 20 млн рублей.
Чегдомын стал единственным муниципалитетом в регионе, получившим краевую субсидию в значительном размере. Как ранее отметили в местной администрации, привлеченные средства составляют почти 10% от годового бюджета городского поселения.
Сейчас подрядная организация уже заступила на объект, работы стартовали. Обновить автодорогу необходимо до 15 июля.
— В связи с ремонтом дороги участка на улице Мира будет ограничено движение. Объезд — по улице Пушкина, — предупредили автолюбителей.