Что делать при подозрительном звонке — совет от сенатора Шейкина

Сенатор дал простую рекомендацию: при просьбах повторить нетипичные фразы, назвать код или совершить действия в сторонних сервисах нужно немедленно прервать разговор и перезвонить по официальному номеру в банк или организацию, от лица которой действовал собеседник. По его словам, голос может быть инструментом обмана, но потеря денег чаще происходит потому, что человек под давлением сам совершает выгодные мошенникам действия.