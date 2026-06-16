Что делать при подозрительном звонке — совет от сенатора Шейкина

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин в беседе с RT. предупредил, что одной записи слова «да» или короткого ответа по телефону обычно недостаточно для кражи денег, оформления кредита или доступа к банковскому счёту.
Современные банки и биометрия требуют дополнительных подтверждений — коды, уведомления, авторизацию в приложении и проверку устройства, поэтому простая голосовая запись сама по себе не решает проблему.
Однако Шейкин отметил реальную опасность: мошенники могут использовать записи голоса в социальной инженерии. На их основе создают голосовые дипфейки, чтобы позвонить родственникам, коллегам или начальству и вымогать деньги или данные. Часто запись служит для психологического давления — жертву пугают якобы совершёнными операциями (оформление доверенности, кража биометрии) и заставляют срочно переводить средства, устанавливать приложения или называть коды из SMS.
Сенатор дал простую рекомендацию: при просьбах повторить нетипичные фразы, назвать код или совершить действия в сторонних сервисах нужно немедленно прервать разговор и перезвонить по официальному номеру в банк или организацию, от лица которой действовал собеседник. По его словам, голос может быть инструментом обмана, но потеря денег чаще происходит потому, что человек под давлением сам совершает выгодные мошенникам действия.
Ранее сообщалось, что женщина перевела мошенникам 1,3 млн рублей, испугавшись обвинений в пособничестве преступникам.