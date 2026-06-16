От «Шушар» до Колпино пустят трамвай

Общие инвестиции в развитие трамвайной сети на юге Петербурга могут превысить 130 млрд рублей. Помимо линии вдоль Софийской улицы (под которую и утвержден проект), в планах — маршруты вдоль Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе и до города-спутника «Южный». Общая протяженность путей достигнет 40 км. Проект реализует группа «Нацпроектстрой» совместно со Сбербанком и «Горэлектротрансом».