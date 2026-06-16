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От «Шушар» до Колпино пустят трамвай

Смольный утвердил планировку территории под трамвайную линию от станции метро «Шушары» до Колпино. Протяженность нового маршрута составит 12,5 км, сообщила пресс-служба городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

«Мы не просто строим новые пути — мы формируем современную транспортную систему, которая сделает южные районы доступнее и комфортнее», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Общие инвестиции в развитие трамвайной сети на юге Петербурга могут превысить 130 млрд рублей. Помимо линии вдоль Софийской улицы (под которую и утвержден проект), в планах — маршруты вдоль Южной широтной магистрали, Волхонского шоссе и до города-спутника «Южный». Общая протяженность путей достигнет 40 км. Проект реализует группа «Нацпроектстрой» совместно со Сбербанком и «Горэлектротрансом».

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