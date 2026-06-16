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ЛДПР добилась выплат за ранение для участника СВО из Башкирии

В Башкирии победой завершилась почти двухлетняя борьба за права участника СВО.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Из-за халатности чиновников военнослужащий, лишившийся руки после взрыва гранаты, не получал квалифицированную медпомощь и не мог добиться справки о травме — и, соответственно, получить положенные выплаты. Только благодаря вмешательству депутата фракции ЛДПР в Госдуме Ивана Сухарева мужчине оказали всю необходимую помощь, а после — и выплатили положенную компенсацию за ранение.

«Все началось еще осенью 2024 года. К нам в приемную обратилась мать бойца. Люди столкнулись с непробиваемой стеной бюрократии. Только после депутатских запросов в Минобороны России и военную прокуратуру участник СВО прошел лечение в медицинском отряде спецназначения, а виновные в халатности были привлечены к ответственности», — рассказал Иван Сухарев.

Справку о военной травме и все положенные выплаты ветеран СВО также получил только после жалобы в ЛДПР — уже в марте текущего года.

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