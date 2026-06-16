ЛДПР добилась выплат за ранение для участника СВО из Башкирии

Из-за халатности чиновников военнослужащий, лишившийся руки после взрыва гранаты, не получал квалифицированную медпомощь и не мог добиться справки о травме — и, соответственно, получить положенные выплаты. Только благодаря вмешательству депутата фракции ЛДПР в Госдуме Ивана Сухарева мужчине оказали всю необходимую помощь, а после — и выплатили положенную компенсацию за ранение.
«Все началось еще осенью 2024 года. К нам в приемную обратилась мать бойца. Люди столкнулись с непробиваемой стеной бюрократии. Только после депутатских запросов в Минобороны России и военную прокуратуру участник СВО прошел лечение в медицинском отряде спецназначения, а виновные в халатности были привлечены к ответственности», — рассказал Иван Сухарев.
Справку о военной травме и все положенные выплаты ветеран СВО также получил только после жалобы в ЛДПР — уже в марте текущего года.