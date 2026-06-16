ЛДПР добилась выплат за ранение для участника СВО из Башкирии

«Все началось еще осенью 2024 года. К нам в приемную обратилась мать бойца. Люди столкнулись с непробиваемой стеной бюрократии. Только после депутатских запросов в Минобороны России и военную прокуратуру участник СВО прошел лечение в медицинском отряде спецназначения, а виновные в халатности были привлечены к ответственности», — рассказал Иван Сухарев.