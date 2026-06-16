В Краснодаре строитель выиграл в лотерею благодаря случайным числам

«Я просто подошел к киоску “Столото” и надиктовал продавцу числа из головы, раньше такого никогда не делал. Вообще не думал ни о каких стратегиях, просто спонтанно сказал числа, что первыми пришли в голову. Уже потом я поймал себя на мысли, что в другой день не выбрал бы такие числа», — делится победитель.