В Краснодаре строитель выиграл в лотерею благодаря случайным числам

«В мае, в 13631-м тираже краснодарский строитель Алексей стал обладателем суперприза в размере 134 425 345 рублей», — сообщили в компании.
Обычно мужчина тщательно анализирует архивы тиражей и всегда заполняет билеты самостоятельно, однако в день покупки выигрышного билета все произошло по-другому.
«Я просто подошел к киоску “Столото” и надиктовал продавцу числа из головы, раньше такого никогда не делал. Вообще не думал ни о каких стратегиях, просто спонтанно сказал числа, что первыми пришли в голову. Уже потом я поймал себя на мысли, что в другой день не выбрал бы такие числа», — делится победитель.
В результате мужчина угадал все числа выигрышной комбинации в двух игровых полях билета.