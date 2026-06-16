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В Краснодаре строитель выиграл в лотерею благодаря случайным числам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Строитель из Краснодарского края выиграл в лотерею 134 миллиона рублей, отказавшись от обычных стратегий и указав в билете первые пришедшие в голову числа, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».

«В мае, в 13631-м тираже краснодарский строитель Алексей стал обладателем суперприза в размере 134 425 345 рублей», — сообщили в компании.

Обычно мужчина тщательно анализирует архивы тиражей и всегда заполняет билеты самостоятельно, однако в день покупки выигрышного билета все произошло по-другому.

«Я просто подошел к киоску “Столото” и надиктовал продавцу числа из головы, раньше такого никогда не делал. Вообще не думал ни о каких стратегиях, просто спонтанно сказал числа, что первыми пришли в голову. Уже потом я поймал себя на мысли, что в другой день не выбрал бы такие числа», — делится победитель.

В результате мужчина угадал все числа выигрышной комбинации в двух игровых полях билета.