Казанцев предупредили о возможных ограничениях связи с 16 июня

Сообщения с этой информацией разослали мобильные операторы.
В это время могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов.
Для обхода ограничений рекомендуется использовать Wi-Fi.
Жителей Казани предупредили о возможных ограничениях связи с 16 июня.
Сообщения с этой информацией разослали мобильные операторы.
В это время могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов.
Для обхода ограничений рекомендуется использовать Wi-Fi.