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Казанцев предупредили о возможных ограничениях связи с 16 июня

Жителей Казани предупредили о возможных ограничениях связи с 16 июня.

Источник: ИА Татар-информ

Сообщения с этой информацией разослали мобильные операторы.

В это время могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов.

Для обхода ограничений рекомендуется использовать Wi-Fi.