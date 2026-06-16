Нижегородцы получили СМС о режиме беспилотной опасности 16 июня

Сообщения о введении режима беспилотной опасности разослали жителям Нижегородской области утром 16 июня. Аналогичные СМС люди получали и днем ранее. В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие.
Стоит отметить, что за прошедшую ночь вражеских дронов над территорией Нижегородской области сбито не было. По данным Минобороны, силы ПВО отразили атаку 172 БПЛА. Украинские беспилотники удалось обезвредить в том числе над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
Напомним, 15 июня в Нижнем Новгороде фиксировались задержки авиарейсов. В частности, с опозданием столицу Приволжья покинули самолеты до города Сочи.
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