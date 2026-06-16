Поиски мужчины в районе Полины Осипенко закончились безрезультатно

Эта история началась еще 1 июня. В первый день лета 45-летний мужчина ушел с зимовья вверх по течению реки Нимелен и бесследно исчез. Вскоре начались его поиски, в которых участвовали спасатели МЧС России и полицейские. За все время поисков было обследовано 34 километра реки и разобрано 14 заломов, но мужчина так и не был найден. И сегодня руководитель поисковой операции принял решение о завершении работы спасателей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. В то же время в Комсомольском районе продолжаются поиски двух рыбаков 44 и 46 лет, пропавших на Хорпинской протоке 12 июня во время установки сетей. За минувший день спасатели и водолазы обследовали 1 200 квадратных метров акватории и девять километров береговой линии. Поиски пока результата не дали, но они будут продолжены.