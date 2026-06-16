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Более тысячи черепах прилетели в Хабаровск на самолете

Рептилии прибыли из Московской области в специальных вентилируемых контейнерах. Внутри поддерживалась комфортная температура от 18 до 25 градусов. В аэропорту Хабаровска их встретили сотрудники Россельхознадзора: осмотрели «пассажиров» и проверили ветеринарные документы. Все в порядке — теперь черепахи отправятся в зоомагазины края. Как уточнили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это первая партия черепах, поступившая в регион.

Рептилии прибыли из Московской области в специальных вентилируемых контейнерах. Внутри поддерживалась комфортная температура от 18 до 25 градусов. В аэропорту Хабаровска их встретили сотрудники Россельхознадзора: осмотрели «пассажиров» и проверили ветеринарные документы. Все в порядке — теперь черепахи отправятся в зоомагазины края. Как уточнили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это первая партия черепах, поступившая в регион с начала года.