Более тысячи черепах прилетели в Хабаровск на самолете

Рептилии прибыли из Московской области в специальных вентилируемых контейнерах. Внутри поддерживалась комфортная температура от 18 до 25 градусов. В аэропорту Хабаровска их встретили сотрудники Россельхознадзора: осмотрели «пассажиров» и проверили ветеринарные документы. Все в порядке — теперь черепахи отправятся в зоомагазины края. Как уточнили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, это первая партия черепах, поступившая в регион с начала года.