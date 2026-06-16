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12-лений мальчик за рулем «Крузака» устроил массовое ДТП во Владивостоке

Подросток взял у отца ключи от Toyota Land Cruiser и поехал кататься с друзьями. Но далеко уехать ему не удалось. Возле школы № 83 в микрорайоне Снеговая падь юный водитель стал виновником ДТП: управляя без номеров, он протаранил пять припаркованных авто. По словам участников инцидента, авария произошла из-за того, что юный «Шумахер» дернул руль, а.

Источник: Губерния онлайн

Подросток взял у отца ключи от Toyota Land Cruiser и поехал кататься с друзьями. Но далеко уехать ему не удалось. Возле школы № 83 в микрорайоне Снеговая падь юный водитель стал виновником ДТП: управляя без номеров, он протаранил пять припаркованных авто. По словам участников инцидента, авария произошла из-за того, что юный «Шумахер» дернул руль, а водитель перепутал педали. Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей. Источник группа: ВКонтакте Омбудсмен полиции.