Зоолог рассказал, чем можно угостить ежа

Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, чем можно и нельзя кормить диких ежей. «Если на вашем участке появился еж, не спешите угощать его молоком. У этих животных, как и у большинства взрослых млекопитающих, непереносимость лактозы. Употребление молока может вызвать расстройство кишечника и даже привести к гибели зверька», — предупредил зоолог в беседе с 360.ru. Лучшее угощение для ежа — кошачий или собачий корм. Еж с удовольствием его съест, и это будет безопасно. Если же животное вам мешает, его можно аккуратно отнести в лес на расстояние нескольких сотен метров. Делать это лучше в перчатках или с помощью лопаты — на иглах ежа много бактерий, поэтому голыми руками его трогать не стоит.