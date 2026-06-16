Более 23 тысяч нарушений закона выявила прокуратура Хабаровского края с начала года

Итоги подвели за период с января по май 2026-го. Среди нарушений: 57,8% (13 396) — нарушения прав человека. 2 309 — трудовые права (в т.ч. 1 103 по оплате труда); 2 164 — жилищные права. 6,3 тыс. нарушений выявлено в экономике: 1 250 — госзакупки; 869 — бюджет. 1 639 нарушений выявлено в сфере экологии. Принято мер: 2 178 протестов, отменен/изменен 1 231 акт; выписано 5 тыс. представлений: 2 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной, 1 тыс. — к административной ответственности. Возбуждено 25 уголовных дел.