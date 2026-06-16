20 км трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре отремонтируют в Хабаровском крае до конца года

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Под ремонт попал участок с 20 по 40 километр. На реконструкцию этого объекта выделено почти 1,5 млрд рублей. Сейчас там ведется укладка асфальта вместо гравийного покрытия, монтаж водопропускных труб, укрепление и расчистка полос отвода дороги. Еще на этом участке подрядчику предстоит отремонтировать три моста через реки Понгдан, Мачтовая и Горная. Мост через реку Понгдан уже почти готов, а на мосту через реку Горная ведутся активные работы. Что касается моста через реку Мачтовая, то его ремонт еще не начался. Завершить работы на всех объектах планируется до конца года. Добавим, что по итогам 2025 года доля дорог опорной сети в Хабаровском крае, находящихся в нормативном состоянии, составила 56,14%. В следующем году реконструкция трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре продолжится: там возьмутся за обновление отрезка с 40 по 60 километр.