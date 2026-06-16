Робот-пылесос, часы, умная колонка: сотрудница пункта выдачи в Амурске украла товары примерно на 500 тысяч

Специалист службы безопасности торговой площадки обратился в полицию с заявлением о недостаче товара на сумму около 500 тысяч рублей. Как выяснилось, 37-летняя сотрудница пункта выдачи присваивала товары, от которых отказывались покупатели. Она оформляла возврат на склад, после чего оставляла товары себе. Во время обыска полицейские изъяли в счет погашения ущерба бытовую технику злоумышленницы — стиральную машинку, кондиционер, телевизор. Помимо этого, у нее нашли часть похищенного имущества — робот-пылесос, часы и умную колонку, которые тоже забрали. Возбуждено уголовное дело о краже, с подозреваемой взяли подписку о невыезде.