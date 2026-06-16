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12 новых автобусов вышли на хабаровские дороги

Презентация новой техники прошла сегодня на автостоянке возле «Платинум Арены». На выставке показали 12 автобусов марок ПАЗ «Вектор Next» и SIMAZ — все машины уже прошли тесты и неделю ходят по маршруту. По данным городского управления транспорта и связи, с начала 2026 года муниципальный парк пополнился 28 автобусами: 10 — большого класса и 18 —.

Презентация новой техники прошла сегодня на автостоянке возле «Платинум Арены». На выставке показали 12 автобусов марок ПАЗ «Вектор Next» и SIMAZ — все машины уже прошли тесты и неделю ходят по маршруту. По данным городского управления транспорта и связи, с начала 2026 года муниципальный парк пополнился 28 автобусами: 10 — большого класса и 18 — среднего. Техника оснащена низким полом для удобства маломобильных граждан, кондиционерами, системами видеонаблюдения, цифровыми табло и автоинформаторами. В ведомстве уточнили, что автобусы «Вектор Next» произведены на российском заводе, они уже успели показать себя с положительной стороны в городских условиях. Модели SIMAZ собраны в основном из японских комплектующих и сейчас работают на 26-м маршруте. Как сообщают власти, парк удалось обновить уже на 76%. До осени планируется заменить еще порядка 40−50 машин среднего класса. Новые автобусы выйдут в том числе на маршруты № 82, 71 и 89, а также дополнят направления, где технику не меняли более 10 лет. Местные перевозчики отмечают, что последние партии «Векторов» хорошо приспособлены к хабаровскому климату: в салоне установлены четыре печки для зимы, а летом работают люки и приточные вытяжки. Алина Безнощенко.