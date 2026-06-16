Мурр-выставка в Комсомольске-на-Амуре: более ста кошек собрались в музее на День города

Художественный музей превратился в кошачье царство: более ста усатых и полосатых гостей съехались из Хабаровска, Комсомольска, Амурска, Владивостока и Благовещенска. Звезды шоу — мейн-куны, которые уже не первый год держат пальму первенства. Шотландские кошки уверенно набирают популярность, а ценители редких пород любовались абиссинцами, девон-рексами и бурмами. Источник канал Новости Комсомольска-на-Амуре.