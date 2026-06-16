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«Герои своего времени»: выставка классика портретной фотографии состоится в Хабаровске (6+)

С 18 июня по 16 августа в Дальневосточном художественном музее пройдет выставка фоторабот Валерия Плотникова «Герои своего времени». Экспозицию предоставил Московский Мультимедиа Арт Музей. Гости увидят портреты выдающихся деятелей искусства, сделанные знаменитым советским и российским фотографом. В объективе Плотникова — Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Михаил Барышников, Святослав Рихтер, Олег Янковский, Вячеслав Зайцев и многие другие.

С 18 июня по 16 августа в Дальневосточном художественном музее пройдет выставка фоторабот Валерия Плотникова «Герои своего времени». Экспозицию предоставил Московский Мультимедиа Арт Музей. Гости увидят портреты выдающихся деятелей искусства, сделанные знаменитым советским и российским фотографом. В объективе Плотникова — Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Михаил Барышников, Святослав Рихтер, Олег Янковский, Вячеслав Зайцев и многие другие. «Автор снимал и восходящих звезд, и “уходящую натуру” — от актеров Андрея Миронова и Михаила Боярского до академика Дмитрия Лихачева и виолончелиста Мстислава Ростроповича», — отмечает куратор выставки Диана Гурова. Выставка продлится почти два месяца. Музей приглашает хабаровчан и гостей краевой столицы увидеть работы классика портретной фотографии.