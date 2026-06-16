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Мужчина украл у сожительницы золотой браслет стоимостью более 220 тысяч рублей

Зимой этого года 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина украл у сожительницы золотой браслет. Когда женщина обнаружила пропажу, она спрашивала об украшении у сожителя и знакомых, которые бывали в ее квартире. Все отрицали свою причастность. Только от сотрудников полиции женщина узнала, что вором был мужчина, проживающий с ней в одной квартире. Он отнес ювелирное изделие в.

Зимой этого года 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина украл у сожительницы золотой браслет. Когда женщина обнаружила пропажу, она спрашивала об украшении у сожителя и знакомых, которые бывали в ее квартире. Все отрицали свою причастность. Только от сотрудников полиции женщина узнала, что вором был мужчина, проживающий с ней в одной квартире. Он отнес ювелирное изделие в ломбард, ущерб составил более 220 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину, объяснив свой поступок необходимостью возврата долга. Мужчина выкупил браслет и вернул его владелице. Уголовное дело направлено в суд.