«Амурские Тигрицы» расторгли контракт с Варварой Нарзяевой

Центральная блокирующая пополнила состав хабаровской команды летом 2024 года, перейдя из нижегородской «Спарты». В составе дальневосточного клуба она провела два последних сезона в Высшей лиге «А». Однако теперь она покидает расположение «Амурских Тигриц». Добавим, что ранее состав хабаровской женской волейбольной команды пополнили диагональная Ксения Андреева, либеро Виктория Гуляева, доигровщик Алина Ахметова, блокирующая Екатерина Краснова, блокирующая Карина Ахмедова и связующая Полина Сарапова. Также контракты с «Амурскими Тигрицами» продлили доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич и либеро Дарья Железко.